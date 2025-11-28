Companion di doctor who a Natale 2024 | il ritorno promesso

Le prospettive future di Doctor Who si sono fatte finalmente più chiare dopo alcuni mesi di incertezze. Con l'ultimo capitolo della stagione 15 andato in onda, le anticipazioni su nuove puntate e progetti speciali per il 2026 si susseguono, creando aspettative sul destino di questa longeva serie. In particolare, si conferma che il prossimo grande evento sarà la messa in onda di "The War Between the Land and the Sea" previsto per dicembre 2025, seguito da un episodio natalizio che anticiperà la stagione 16. La domanda su chi interpreterà il protagonista e quale direzione prenderà la narrazione resta aperta.

