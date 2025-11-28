Como sempre più su | 2-0 al Sassuolo aggancio al Bologna e allungo provvisorio sulla Juve
Como batte il Sassuolo 2-0: Douvikas e Alberto Moreno decisivi, Nico Paz incanta ancora sotto gli occhi delle star di Hollywood. 🔗 Leggi su Fanpage.it
? Cesc Fabregas' Como side are UNBEATEN in 12 matches! ? ? 1-1 draw vs Genoa 2-1 win vs Fiorentina 3-0 win vs Sassuolo ? 1-1 draw vs Cremonese ? 1-1 draw vs Atalanta 2-0 win vs Juventus ? 0-0 draw vs Parma 3-1 win vs Hella Vai su X
Como-Sassuolo, duello generazionale tra Nico Paz e Berardi - facebook.com Vai su Facebook
Como sempre più su: 2-0 al Sassuolo, aggancio al Bologna e allungo (provvisorio) sulla Juve - 0: Douvikas e Alberto Moreno decisivi, Nico Paz incanta ancora sotto gli occhi delle star di Hollywood ... Riporta fanpage.it
Como-Lazio risultato 2-0: in gol Douvikas e Nico Paz, lezione di Fabregas a Sarri - 0 e quasi mai pericolosa, se non con il pari di Castellanos poi annullato per fuorigioco (una questione di ... Secondo corriere.it
Como-Lecce 2-0: Nico Paz e Cutrone portano Fabregas lontano dalla zona retrocessione - I padroni di casa hanno dominato pur fallendo nel primo tempo un rigore: parata di Falcone su Nico Paz). Lo riporta repubblica.it