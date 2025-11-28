Como-Sassuolo apre la 13ª giornata | dove vedere la sfida in diretta

La tredicesima giornata di Serie A si apre con un incrocio intrigante: Como e Sassuolo si affrontano venerdì 28 novembre allo stadio Sinigaglia, in un match che racconta due percorsi diversi ma ugualmente ambiziosi. La squadra di Cesc Fabregas, reduce dall’impressionante 5-1 inflitto al Torino, ha scalato la classifica fino al sesto posto con 21 punti, a tre lunghezze dalla zona Champions e a sette dalla Roma capolista. Dall’altra parte, il Sassuolo di Fabio Grosso ha evitato un ko interno contro il Pisa grazie al 2-2 acciuffato al 95’. I neroverdi occupano un dignitoso nono posto a quota 17, consapevoli di poter insidiare chiunque quando trovano continuità nei novanta minuti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Como-Sassuolo apre la 13ª giornata: dove vedere la sfida in diretta

