Como Sassuolo 2-0 LIVE | raddoppia Moreno
Como Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Serie A del Sinigaglia e in campo alle 20.45 Scendono in campo alle 20.45 Como e Sassuolo per la tredicesima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i padroni di casa, per rimanere in corsa per le zone europee, di fronte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Como-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #SerieA #ComoSassuolo #Como #Sassuolo
Como-Sassuolo, duello generazionale tra Nico Paz e Berardi
Como-Sassuolo 2-0: diretta live e risultato in tempo reale - Sassuolo di Venerdì 28 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive
Diretta/ Como Sassuolo (risultato 2-0) video streaming tv: sigla Alberto Moreno! (Serie A, 28 novembre 2025) - Diretta Como Sassuolo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia per il tredicesimo turno della Serie A 2025/2026. Come scrive ilsussidiario.net
Sassuolo giù 2-0: Nico Paz inventa, Moreno segna il primo gol di sempre con il Como - Invenzione di Nico Paz che, con una grande verticalizzazione, mette Alberto Moreno a tu per tu col portiere:. Come scrive m.tuttomercatoweb.com