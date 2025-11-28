Como Sassuolo 2-0 | i lariani di Fabregas non si fermano più! Bis nel segno di Douvikas-Moreno e Juventus staccata di 4 punti
Como Sassuolo 2-0: la squadra di Fabregas non si ferma più! Bis deciso da Douvikas-Moreno e Juventus a 4 punti. La favola continua e si trasforma in una solida realtà di alta classifica. Nell’anticipo del venerdì della 13ª giornata di Serie A, il Como offre l’ennesima prova di forza della sua stagione, battendo il Sassuolo con un netto 2-0 allo stadio “Sinigaglia “. Una vittoria che vale doppio: consolida il sogno europeo dei lariani e mette una pressione enorme sulle inseguitrici, Juventus in testa.???? La firma dei “Bomber”: Douvikas apre, Moreno chiude. La squadra guidata da Cesc Fàbregas non perde tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Cesc Fabregas' Como side are UNBEATEN in 12 matches! ? ? 1-1 draw vs Genoa 2-1 win vs Fiorentina 3-0 win vs Sassuolo ? 1-1 draw vs Cremonese ? 1-1 draw vs Atalanta 2-0 win vs Juventus ? 0-0 draw vs Parma 3-1 win vs Hella Vai su X
Como-Sassuolo, duello generazionale tra Nico Paz e Berardi - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Como-Sassuolo 2-0 Serie A 2025/2026: Como cambia con Kempf - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it
LIVE Como-Sassuolo 2-0 secondo tempo – gol di Moreno - La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sul sito ufficiale di DAZN ... Si legge su canalesassuolo.it
Como-Sassuolo 2-0: diretta live e risultato in tempo reale - Sassuolo di Venerdì 28 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive