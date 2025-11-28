Como Sassuolo 2-0: la squadra di Fabregas non si ferma più! Bis deciso da Douvikas-Moreno e Juventus a 4 punti. La favola continua e si trasforma in una solida realtà di alta classifica. Nell’anticipo del venerdì della 13ª giornata di Serie A, il Como offre l’ennesima prova di forza della sua stagione, battendo il Sassuolo con un netto 2-0 allo stadio “Sinigaglia “. Una vittoria che vale doppio: consolida il sogno europeo dei lariani e mette una pressione enorme sulle inseguitrici, Juventus in testa.???? La firma dei “Bomber”: Douvikas apre, Moreno chiude. La squadra guidata da Cesc Fàbregas non perde tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Sassuolo 2-0: i lariani di Fabregas non si fermano più! Bis nel segno di Douvikas-Moreno e Juventus staccata di 4 punti