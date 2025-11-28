Como Sassuolo 1-0 LIVE | gol di Douvikas!

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Serie A del Sinigaglia e in campo alle 20.45 Scendono in campo alle 20.45 Como e Sassuolo per la tredicesima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i padroni di casa, per rimanere in corsa per le zone europee, di fronte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

como sassuolo 1 0 live gol di douvikas

© Calcionews24.com - Como Sassuolo 1-0 LIVE: gol di Douvikas!

Altri contenuti sullo stesso argomento

como sassuolo 1 0Il Como la sblocca in 14 minuti: Douvikas rapace d'area, 1-0 al Sassuolo - Ci pensa Tasos Douvikas a sbloccare il match contro il Sassuolo, dopo un traversone di Moreno sporcato:. Si legge su tuttomercatoweb.com

como sassuolo 1 0LIVE Como-Sassuolo 0-0 primo tempo - La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sul sito ufficiale di DAZN ... Lo riporta canalesassuolo.it

como sassuolo 1 0DIRETTA/ Como Sassuolo (risultato 0-0) video streaming tv: Nico Paz vs Berardi! (Serie A, 28 novembre 2025) - Diretta Como Sassuolo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia per il tredicesimo turno della Serie A 2025/2026. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Como Sassuolo 1 0