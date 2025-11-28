Como Fabregas svela | A volte si perde pur giocando bene Quando sei alla Juve al Milan… è diverso

Como, Fabregas non ha dubbi e dichiara: «A volte si perde pur giocando bene. Quando sei alla Juve, al Milan. è diverso» Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Cesc Fabregas ha parlato della gestione del gruppo e del modo in cui cerca di alleggerire la pressione sui suoi giovani. L’allenatore del Como ha spiegato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como, Fabregas svela: «A volte si perde pur giocando bene. Quando sei alla Juve, al Milan… è diverso»

