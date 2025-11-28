Commissione Covid Zaccardi denuncia | Conte ha sfruttato la pandemia per biechi obiettivi politici Cts costruito ad hoc da governo

28 nov 2025

Zaccardi accusa Conte di usare la pandemia a fini politici: scontro in commissione Covid, dubbi sulle responsabilità delle Regioni e nuove tensioni sulla gestione dell’emergenza L'ex capo di Gabinetto dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza, Goffredo Saccardi, ha denunciato alla Commis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

