Commissione Covid Zaccardi denuncia | Conte ha sfruttato la pandemia per biechi obiettivi politici Cts costruito ad hoc da governo
Zaccardi accusa Conte di usare la pandemia a fini politici: scontro in commissione Covid, dubbi sulle responsabilità delle Regioni e nuove tensioni sulla gestione dell’emergenza L'ex capo di Gabinetto dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza, Goffredo Saccardi, ha denunciato alla Commis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel marzo del 2020, mentre a colpi di Dpcm il premier Giuseppe Conte chiudeva in casa gli italiani, c’era chi all’interno del suo stesso governo dava una lettura sinistra a questa scelta. Stando infatti a quanto emerso dall’audizione in commissione Covid, il d - facebook.com Vai su Facebook
In commissione Covid, l’ex capo di gabinetto del ministro Speranza ha confermato: durante il marzo 2020 il governo avrebbe sfruttato la pandemia per motivi politici. In chat private, parlava di un uso “strumentale” del Covid da parte di Conte, e oggi ha validato Vai su X
Gestione Covid, dichiarazioni shock di Zaccardi, “Conte usò la pandemia per fini politici” - Le dichiarazioni di Goffredo Zaccardi alla commissione Covid mettono in discussione la gestione dell’emergenza da parte dell’esecutivo Conte, alimentando un confronto politico già molto acceso. Si legge su baritalianews.it
Ue, contratti vaccini Covid restano segreti/ “Commissione oscura prezzi e nega accesso a parlamentari e SANT” - Pfizer, i contratti dei vaccini Covid restano segreti, la denuncia dell'europarlamentare Purner Ue, i contratti stipulati per l’acquisto di ... Lo riporta ilsussidiario.net
***Covid: Commissione annuncia 'spiegazione" su sms von der Leyen-Pfizer - La Commissione europea cerca di correre ai ripari e non annuncia l'impugnazione della sentenza del ... Scrive ilsole24ore.com