come vedere la replica di x factor 2025

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua  diciannovesima edizione  di X Factor Italia in onda su  Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di  Giorgia  alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece  Manuel Agnelli,  Jake La Furia,  Achille Lauro  e  Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle  in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

