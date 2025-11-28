Come scegliere il piumone da letto | qual è la giusta grammatura per l’inverno italiano
Come scegliere la giusta grammatura del piumone da letto per affrontare al meglio l’inverno italiano. L’inverno è ormai sempre più vicino ed anche le temperature si stanno abbassando drasticamente. È arrivato quindi il momento di tirare fuori il piumone da letto. Se, però, hai deciso di cambiarlo perché quello vecchio è ormai troppo rovinato oppure, semplicemente, ne vuoi uno più caldo, sappi che ci sono diversi fattori da considerare. (Cityrumors.it) Non basta soltanto scegliere fra un piumone fatto con vere piume d’oca oppure con materiali sintetici, ma occorre anche valutare la grammatura. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
