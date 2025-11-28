Come riconoscere un manipolatore prima che rovini la tua vita | i consigli di Roberta Bruzzone

La criminologa e psicologa Roberta Bruzzone ha spiegato, nel corso di un incontro pubblico, come riconoscere un manipolatore prima che la relazione si trasformi in una trappola di violenza fisica e psicologica e porti la vittima a scelte irreversibili, come avere figli. Bruzzone ha spiegato tutti gli step che portano le persone nella trappola di un manipolatore. In un precedente post su Facebook aveva spiegato che questo può accadere anche a persone intelligenti e con una buona autostima. “Prima della violenza psicologica e poi fisica, c’è tutto questo balletto, si chiama danza narcisistica, dove la persona viene portata, sulla scorta di questa overdose dopaminergica, a fare tutta una serie di scelte, perché in quel momento è convinta che quella relazione non potrà mai deluderla, che non potrà mai tradirla, che non potrà mai diventare minacciosa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

