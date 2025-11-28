Come la moglie di bruce willis rende le festività felici e serene

La famiglia di Bruce Willis si prepara a vivere le festività natalizie in un’atmosfera speciale, nonostante le sfide generate dalla recente diagnosi di demenza frontotemporale (FTD). La moglie, Emma Heming Willis, ha condiviso con sincerità come affrontano il periodo natalizio, sottolineando che, sebbene le tradizioni siano state adattate, il sentimento di gioia permane inalterato. l’importanza di un Natale diverso ma ricco di affetto. le parole di Emma Heming Willis sulla celebrazione delle festività. In un’intervista esclusiva, Emma ha affermato che i momenti di festa con Bruce sono comunque colmi di amore e felicità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Come la moglie di bruce willis rende le festività felici e serene

