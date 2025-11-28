Come gli agenti AI stanno creando nuove economie invisibili
Dietro l’intelligenza artificiale “visibile”, quella che scrive, traduce, risponde, se ne nasconde un’altra, più profonda: quella che fa girare il mondo. Agenti che collaborano, contrattano, producono flussi economici in tempo reale. L’economia delle macchine cresce nel silenzio, e forse, presto, sarà più dinamica di quella umana. L’infrastruttura invisibile del valore. Ogni applicazione intelligente, ogni risposta automatica, ogni testo generato, ogni decisione suggerita poggia su una rete di agenti cognitivi che lavorano dietro le quinte. Non un’unica entità, ma una moltitudine che interagisce. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
