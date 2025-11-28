Era il grande favorito e non ha tradito le aspettative: la prima gara della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica va a Johannes Lamparter. L’austriaco si impone a Ruka, in Finlandia, nella Compact dal trampolino grande. L’austriaco partiva dalla seconda posizione dopo il salto, ha scavalcato il connazionale Rettenegger e si è involato verso la vittoria solitaria. Con il ritiro di Riiber e l’infortunio di Geiger é lui il favoritissimo per la sfera di cristallo. Germania che riesce comunque a piazzare un uomo sul podio: si tratta di Julian Schmid che sfrutta le sue doti nel fondo per chiudere a 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica: Johannes Lamparter domina la prima gara di Coppa del Mondo a Ruka