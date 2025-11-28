Colazioni d' autore al Teatro Biondo | l’omaggio ad Andrea Camilleri curato da Vincenzo Pirrotta

Proseguono, domenica 30 novembre alle ore 11.00 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, le Colazioni d’autore curate da Vincenzo Pirrotta e dedicate ad Andrea Camilleri in occasione del centenario della nascita.L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sellerio editore, si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

