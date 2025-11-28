Classifica FIMI dal 21 al 27 novembre 2025 | Eros Ramazzotti si impone negli album 3 brani di Ornella Vanoni in top20

È Eros Ramazzotti a dominare negli album della Classifica FIMI relativa alla vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 21 al 27 novembre 2025. Una storia importante, il suo ultimo lavoro uscito lo scorso venerdì, balza infatti subito alla #1. Nei singoli riconquista, invece, il primato Questa domenica  di  Olly & Jvli. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli –  Questa domenica. Geolier –  Fotografia. Shiva – Take 6. Ernia –  Per te. HuntrX, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast –  Golden. Ornella Vanoni & Jack Sani – Sant’allegria Remix. Giorgia ft. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

