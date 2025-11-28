Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026 | Nyenget precede Klaebo 28° Graz

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026. Nella prima gara stagionale si impone il norvegese Martin Loewstroem Nyenget, che prende anche la vetta della classifica generale precedendo il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo e l’austriaco Mika Vermuelen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Nyenget precede Klaebo, 28° Graz

