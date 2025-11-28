Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Frida Karlsson prima leader

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. Dopo la gara inaugurale di Ruka comanda la svedese Frida Karlsson, davanti alla norvegese Heidi Weng ed all’altra svedese Moa Ilar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Frida Karlsson prima leader

Altre letture consigliate

ITALIA AL PRIMO POSTO DEL RANKING La classifica di Coppa Davis aggiornata - facebook.com Vai su Facebook

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Frida Karlsson prima leader - 2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, ... Si legge su oasport.it

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin leader, Zenere 34ma - 2026 si è aperta sabato 25 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come ... oasport.it scrive

Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Copper Mountain: risultati e classifica del super G e slalom gigante maschile LIVE - La Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 approda negli Stati Uniti con la tappa di Copper Mountain: scopri i risultati di super G e slalom gigante maschile. Da olympics.com