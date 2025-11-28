Risultato molto a sorpresa nel secondo gigante della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sulle nevi di Copper Mountain (USA), ci si aspettava un nuovo trionfo del dominatore del Circo Bianco, Marco Odermatt, a caccia della quinta Sfera di Cristallo consecutiva. E invece, un errore inaspettato nel corso di una prima manche che lo vedeva davanti negli intermedi, ha dato un responso diverso da quello previsto. La vittoria è andata al 34enne austriaco Stefan Brennsteiner, che ha così festeggiato la sua prima vittoria nel massimo circuito internazionale. Un gigante dominato, se si valutano i distacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Vinatzer nella top-5 del gigante!