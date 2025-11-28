Clara si confessa sull’ex fidanzato e Fedez | Faccio fatica a fidarmi

Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi, Clara fa chiarezza sulla sua vita sentimentale, parlando della rottura con il fidanzato storico Jacopo Neri e del rapporto con Fedez. Clara, la verità sul rapporto con Fedez e sull’amore. Intervistata dal settimanale F, Clara ha parlato del legame con Fedez. I due hanno collaborato insieme e nell’estate del 2025 sono stati al centro del gossip per un presunto flirt. Prima di era parlato di un bacio fra i cantanti, poi di una storia d’amore tenuta segreta. Ma la coppia, di fatto, non è mai esistita, come ha confermato la stessa Clara. La cantante ha rivelato di essere rimasta un po’ stordita dal clamore nato intorno alla presunta coppia, ma, grazie al supporto di Fedez, di averci riso su. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Clara si confessa sull’ex fidanzato e Fedez: “Faccio fatica a fidarmi”

