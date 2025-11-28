Clamoroso Serie A il Real Madrid si prende la stella | è un pallino di Xabi Alonso
In casa Juventus continua a tenere banco la questione Kenan Yildiz, giovane talento turco che sta vivendo la stagione della consacrazione tra i grandi. Nonostante abbia firmato un contratto fino al 2029 solo un anno fa, l’ascesa sportiva del gioiello turco rende necessario un adeguamento contrattuale sul lato economico. In Liga, più precisamente sponda Real Madrid, c’è Xabi Alonso che monitora attentamente la situazione: l’allenatore dei Blancos vorrebbe allenare il classe 2005. Il Real Madrid vuole Yildiz: Xabi Alonso lo segue da tempo. L’empasse sul rinnovo tra la Juventus e Kenan Yildiz sta attirando l’attenzione di diversi club europei, e il Real Madrid tra tutti sembra essere il più interessato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
