Durante il recente viaggio londinese del Barcellona, il direttore sportivo Deco ha incontrato l’agente italiano Alessio Ceccarelli, che rappresenta tra gli altri l’attaccante della Fiorentina Moise Kean. Secondo quanto filtra dalla Spagna, si è trattato di un primo contatto esplorativo. Kean – Barcellona, affare in corso?. Secondo Sport.es, durante la trasferta Champions di Londra, il DS Deco e il suo staff non hanno perso l’occasione di anticipare le trattative di gennaio. E tra gli incontri, ne spunta uno che fa tremare i tifosi della Viola: quello con Alessio Ceccarelli, titolare della World Soccer Agency, che segue proprio Moise Kean. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Clamoroso dalla Spagna: incontro tra Kean e il Barcellona, trattativa lampo?