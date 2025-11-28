Città in fermento | weekend gustoso con gli Chef stellati del Fiuggi Gourmet
La Città è in fermento per l'apertura del "Fiuggi Gourmet!". Un weekend di sapori, cultura e divertimento: sabato?29 e domenica?30 novembre al Palacongressi, dalle 11 alle ore 22, con 21 stand di produttori locali che offriranno degustazioni gratuite di vino, olio, dolci tipici e tanto altro. La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I risultati del secondo rapporto "L’Italia Policentrica. Il fermento delle città intermedie", curato da Mecenate 90 in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia delle città intermedie genera più valore aggiunto pro-capite e qualità della vita, resiste meglio all’inverno demografico. Sono alcune tre delle caratteristiche che distinguono le città intermedie messe sotto la lente di ingrandimento nel secondo rappo Vai su X