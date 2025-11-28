Città di fondazione dell’agro pontino e romano rinnovato il patto

Latinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sistema culturale integrato delle “Città di fondazione dellagro pontino e romano” riparte, con la firma apposta oggi al Museo Cambellotti per il rinnovo del patto tra le diverse amministrazioni che lo compongono: Latina, Aprilia, Pontinia, Sabaudia, Pomezia, Colleferro, Guidonia Montecelio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

