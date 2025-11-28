Cisgiordania delegazione Pd di 6 parlamentari bloccata a causa di raid israeliani a villaggi palestinesi Farnesina | Rischio viaggiare lì

Boldrini denuncia: "Sotto attacco in Cisgiordania, nessun blindato ci ha prelevato". Il Pd accusa Israele di violenze sistematiche e chiede sanzioni e boicottaggi Sei parlamentari del Partito Democratico sono stati bloccati per diverse ore nel villaggio di Hizma, in Cisgiordania occupata, a c.

