CIRT – Rally del Brunello | Korhola si illumina in finale

Il rally toscano è chiamato a decidere chi sarà il campione italiano rally terra 2025. La gara è iniziata nel segno del nostro Giovanni Trentin e del finlandese Benjamin Korhola. Un bellissimo botta risposta, con continui cambi di poszione. È stato un continuo cambio al vertice il primo giorno del Rally del Brunello, un botta . 🔗 Leggi su Tuttorally.news