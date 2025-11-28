Circoscrizioni dopo l' ok del ministero Milia tuona contro il Comune | ritardi ingiustificati
"Il ministero ha espresso un parere chiaro e decisivo, confermando senza possibilità di fraintendimento che il Comune di Reggio Calabria deve procedere con l’iter per l’istituzione delle circoscrizioni, le cui elezioni coincideranno con quelle amministrative della primavera 2026”.Non usa mezzi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
