Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono già lasciati dopo UeD? Lei rompe il silenzio

Solo ieri è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno lasciato il programma insieme, tra gli sfottò e l’ilarità dei presenti. Come preannunciato dagli opinionisti, però, la loro relazione pare sia durata come un gatto in tangenziale. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, infatti, pare che tra i due le cose siano già giunte al capolinea. La registrazione inerente la scelta è avvenuta lo scorso 10 novembre, e i due pare fossero in crisi già da un po’ di giorni, dunque, è proprio il caso di dire che la relazione sembrerebbe essere finita prima ancora di cominciare. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono già lasciati dopo UeD? Lei rompe il silenzio

