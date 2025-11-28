Cinzia e Rocco arrivano brutte notizie dopo Uomini e Donne | cosa succede

Personaggi Tv. Hanno lasciato lo studio di Maria De Filippi tra l’ironia di Tina Cipollari e Gianni Sperti, promettendosi un futuro lontano dalle telecamere. Eppure, la favola d’amore tra Cinzia e Rocco, i neo-ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, sembra essersi infranta ancor prima di iniziare. A pochissimi giorni dall’addio, il gossip si scatena su una crisi lampo, culminata in un segnale social che non ammette repliche. Cosa è successo davvero a telecamere spente? Scopriamo i retroscena di questa burrascosa e inattesa (presunta) rottura. Leggi anche: Pippo Baudo, è bufera sul testamento: cosa sta succedendo Cinzia e Rocco, la clamorosa segnalazione sulla rottura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

