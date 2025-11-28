Ciclocross Flamanville ospita la seconda tappa di Coppa del Mondo L’Italia punta su Agostinacchio
Il circuito del ciclocross internazionale è pronto a tornare subito in gara. Sarà la località francese di Flamanville ad ospitare nella giornata di domenica le gare della seconda tappa di Coppa del Mondo. Nell’ambiente azzurro, dopo gli eccellenti risultati maturati nello scorso fine settimana, c’è grande attesa per l’esordio nella competizione di Mattia Agostinacchio. A Tabor il belga Thibau Nys ha messo subito la firma sul successo grazie ad uno splendido assolo che gli ha permesso di dominare fin dalle prime battute per poi controllare il tentativo di rientro dei rivali. I rivali, anche in vista dell’esordio stagionale di fenomeni del calibro di Van Aert e Van der Poel, tenteranno certamente di reagire per trovare il pronto riscatto ed evitare il primo allungo in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it
