Ciclismo Elia Viviani sarà direttore sportivo nella Ineos | Darò il massimo per aiutare i corridori

Tante novità in poco tempo per Elia Viviani. Laureatosi campione del mondo nell’Eliminazione nella rassegna iridata su pista, cinque giorni fa il ciclista nostrano ha dato il definitivo addio all’attività agonistica con la Sei Giorni di Gand, concludendo in terza posizione in coppia con il padrone di casa Jasper De Buyst. Un bel modo per salutare tutti gli appassionati e rituffarsi in ruoli diversi. È giusto parlare al plurale, pensando a quello che attende Viviani. Una settimana fa, infatti, è stato reso noto il suo ingresso da Team Manager nella Nazionale italiana di ciclismo. Una rivoluzione nell’asset tecnico della compagine tricolore con Roberto Amadio commissario tecnico della strada élite al posto di Marco Villa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Elia Viviani sarà direttore sportivo nella Ineos: “Darò il massimo per aiutare i corridori”

