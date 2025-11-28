Ci sono morti e feriti Gravissimo incidente stradale chiusa la statale

Lungo una delle arterie più trafficate e delicate della Sicilia, la Palermo-Sciacca, si è consumata ancora una volta una tragedia che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale dell’isola. Da anni questo tratto viene indicato dagli automobilisti come un percorso difficile, caratterizzato da curve impegnative, carreggiate limitate e un traffico in costante aumento. Una combinazione che, purtroppo, sfocia troppo spesso in incidenti gravi. Ed è proprio su uno di quei curvoni, dove la visuale si restringe e ogni distrazione può trasformarsi in un pericolo, che nella serata di ieri si è verificato l’ennesimo schianto mortale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

