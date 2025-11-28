Ci sarà anche un italiano tra i primi astronauti diretti sulla Luna
È ufficiale: l’Europa è pronta per la Luna, e ci sarà anche l’Italia. L’annuncio è arrivato ieri dalla Ministeriale Esa Cm25, per bocca del Direttore Generale Josef Aschbacher: “Ho deciso – ha dichiarato il numero uno dell’Agenzia Spaziale Europea, a margine dell’evento – i primi europei a. 🔗 Leggi su Today.it
