Ci sarà anche un italiano tra i primi astronauti diretti sulla Luna

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficiale: l’Europa è pronta per la Luna, e ci sarà anche l’Italia. L’annuncio è arrivato ieri dalla Ministeriale Esa Cm25, per bocca del Direttore Generale Josef Aschbacher: “Ho deciso – ha dichiarato il numero uno dell’Agenzia Spaziale Europea, a margine dell’evento – i primi europei a. 🔗 Leggi su Today.it

