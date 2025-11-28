Samuele Dalla Bona, ex centrocampista del Milan, ha rivelato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport un retroscena pazzesco: Pippo Inzaghi e Andriy Shevchenko ebbero un litigio furioso poche ore prima della finale di Champions League contro la Juventus, vinta ai rigori dal Milan il 28 maggio 2003 a Old Trafford. Pippo – Sheva, retroscena clamoroso: litigio prima della finale. Dalla Bona, che in quella stagione 2002-03 era in rosa ma non convocato per la finale, racconta di una discussione accesa tra Inzaghi e Sheva a Manchester, poco prima della sfida vinta dal Milan contro la Juventus: “ Nel 2003 vidi la finale con la Juve dalla tribuna a Manchester. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - “Ci fu un litigio pesantissimo”: l’incredibile retroscena dopo oltre 20 anni sulla finale tra Milan e Juve