Christopher Dän | il fondatore di Dan Ink che sta rivoluzionando i fatturati nel mondo tattoo
Molti guardano ai risultati raggiunti dal brand Dan Ink, ma non tutti hanno davvero compreso la portata dei numeri che sta generando. Il motivo è semplice: chi non conosce il mercato tattoo tende a valutarlo con i parametri dei settori tradizionali. Peccato che questo modello non sia applicabile. Il mondo del tatuaggio non funziona acquistando una materia prima e rivendendola con un margine. È esattamente l’opposto: si vende un manufatto artistico di altissima qualità. Non si compra e si rivende: si produce valore puro. Ed è questo che rende il settore uno dei più profittevoli nel panorama imprenditoriale moderno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
