Christmas Gala una serata per la Ricerca

Vanityfair.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alla generosità degli ospiti e dei partner, durante il tradizionale appuntamento della Fondazione IEO-MONZINO ETS sono stati raccolti 415.000 euro da destinare alla ricerca oncologica e cardiovascolare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

christmas gala una serata per la ricerca

© Vanityfair.it - Christmas Gala, una serata per la Ricerca

Leggi anche questi approfondimenti

christmas gala serata ricercaChristmas Gala per la ricerca di Fondazione Ieo-Monzino: raccolti 415.000 euro. Tanti i vip, da Aurora Ramazzotti a Michele Bravi - Una delle serate più attese dell’anno, organizzata in collaborazione conPloom Pr, che ha permesso di raccogliere 415. Da milano.corriere.it

Christmas Gala per la ricerca di Fondazione IEO-MONZINO ETS, raccolti 415mila euro - Sono stati raccolti 415mila euro durante l’edizione 2025 della Christmas Gala per la ricerca della Fondazione IEO- Riporta msn.com

Fondazione Ieo Monzino, raccolti 415 mila euro per la ricerca - Ieri sera, negli spazi Rubattino studio a Milano, si è tenuto il charity Christmas gala per la ricerca oncologica della fondazione, che ha riunito ... Lo riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Christmas Gala Serata Ricerca