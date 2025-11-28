Christmas Gala una serata per la Ricerca
Grazie alla generosità degli ospiti e dei partner, durante il tradizionale appuntamento della Fondazione IEO-MONZINO ETS sono stati raccolti 415.000 euro da destinare alla ricerca oncologica e cardiovascolare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Christmas Gala sta riscuotendo anche quest’anno un grande successo! Oltre ai nostri alberi di Natale con luci integrate, disponibili in diverse altezze da 180 a 300 cm, troverai decorazioni uniche, realizzate e curate in ogni dettaglio. Tra le novità di questa - facebook.com Vai su Facebook
Christmas Gala per la ricerca di Fondazione Ieo-Monzino: raccolti 415.000 euro. Tanti i vip, da Aurora Ramazzotti a Michele Bravi - Una delle serate più attese dell’anno, organizzata in collaborazione conPloom Pr, che ha permesso di raccogliere 415. Da milano.corriere.it
Christmas Gala per la ricerca di Fondazione IEO-MONZINO ETS, raccolti 415mila euro - Sono stati raccolti 415mila euro durante l’edizione 2025 della Christmas Gala per la ricerca della Fondazione IEO- Riporta msn.com
Fondazione Ieo Monzino, raccolti 415 mila euro per la ricerca - Ieri sera, negli spazi Rubattino studio a Milano, si è tenuto il charity Christmas gala per la ricerca oncologica della fondazione, che ha riunito ... Lo riporta milanofinanza.it