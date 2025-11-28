Choco Italia chiude il tour a Cava de’Tirreni

Cava de’Tirreni accoglie l’ultima tappa del tour di Choco Italia tra spettacoli per grandi e piccini.  L’antica città di Cava de’Tirreni è pronta per accogliere l’ultima tappa dell’anno di Choco Italia. In programma su Corso Mazzini, da venerdì 28 a domenica 30 novembre, la fiera itinerante del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane porterà con . 🔗 Leggi su 2anews.it

