Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter analizza il proprio momento con lucidità e preoccupazione: la squadra continua a produrre gioco, occasioni e lunghi tratti di dominio, ma fatica terribilmente a trasformare quanto costruito in punti reali. La sconfitta contro l’ Atletico Madrid ha accentuato un trend già evidente e ora la sfida contro il Pisa diventa un passaggio cruciale per ritrovare la vittoria e soprattutto serenità. Il Corriere della Sera evidenzia come i problemi non siano nuovi: questa Inter prova a giocare con una difesa molto alta e una pressione costante sull’avversario, ma non ha ancora gli interpreti per farlo con continuità e sicurezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, l’allenatore ha capito che non esistono 22 titolari: fiducia traballante, il motivo