Chivu Inter la crisi è solo di risultati e non di gioco | il punto

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Secondo il Corriere dello Sport, l’ Inter di Cristian Chivu è diventata un vero e proprio rebus: una squadra in crisi di risultati, ma non di gioco. Ed è proprio questo paradosso a rendere ancora più difficile decifrare il momento nerazzurro, soprattutto considerando che il piazzamento in classifica resta competitivo sia in Serie A sia in Champions League. L’Inter crea tanto, domina spesso le partite, costruisce occasioni e mantiene alta l’intensità, ma al tempo stesso spreca troppo, subisce gol pesanti e non riesce a trasformare il buon calcio espresso in punti concreti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, la crisi è solo di risultati e non di gioco: il punto

