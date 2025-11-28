Chivu Inter due dati negativi in continuità con Inzaghi | la similitudine da cambiare

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La pressione attorno a Cristian Chivu sta aumentando, inevitabilmente, dopo la quinta sconfitta stagionale dell’ Inter. Come evidenziato da Tuttosport, le classifiche restano ancora buone sia in Serie A sia in Champions League, con i nerazzurri pienamente in corsa in entrambe le competizioni. Ma i ko iniziano a sommarsi, le criticità sembrano le stesse dell’ultimo periodo e, soprattutto, cresce il nervosismo all’interno del gruppo, con episodi come quello legato all’irritazione di Lautaro Martinez che fanno rumore e impongono attenzione nella gestione quotidiana della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, due dati negativi in continuità con Inzaghi: la similitudine da cambiare

