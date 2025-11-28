Chivu Inter chiesta una squadra più sporca e cattiva | emerge questa convinzione

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Un continuo saliscendi. Una vera e propria corsa sulle montagne russe. Così La Gazzetta dello Sport descrive l’attuale momento dell’ Inter di Cristian Chivu, una squadra capace di accendersi con tratti di gioco di altissimo livello salvo poi spegnersi di fronte alla crudezza dei risultati. L’alternanza tra prestazioni brillanti e blackout improvvisi sta diventando il marchio di fabbrica di una formazione che, pur mostrando progressi evidenti, continua a lasciare per strada punti pesanti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, chiesta una squadra più sporca e cattiva: emerge questa convinzione

