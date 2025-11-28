Chiuso in bagno violentato e poi gettato nel fiume | il racconto choc del 15enne la sera di Halloween a Moncalieri

Tra gli indagati ci sono due ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, già noti alle forze di polizia per il reato di atti di vandalismo e danneggiamento. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - “Chiuso in bagno, violentato e poi gettato nel fiume”: il racconto choc del 15enne la sera di Halloween a Moncalieri

"Mi hanno chiuso in bagno per ore, poi mi hanno rasato. Mi hanno fatto dei tagli alle palpebre e costretto a lanciarmi nel fiume. Dovevo andare a dormire dal nonno, ma un mio compagno di scuola mi ha invitato ad andare a fare festa con lui e altri quella sera".

