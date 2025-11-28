Chiuso in bagno violentato e poi gettato nel fiume | il racconto choc del 15enne la sera di Halloween a Moncalieri

Affaritaliani.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli indagati ci sono due ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, già noti alle forze di polizia per il reato di atti di vandalismo e danneggiamento. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

chiuso in bagno violentato e poi gettato nel fiume il racconto choc del 15enne la sera di halloween a moncalieri

© Affaritaliani.it - “Chiuso in bagno, violentato e poi gettato nel fiume”: il racconto choc del 15enne la sera di Halloween a Moncalieri

Altre letture consigliate

“Chiuso in bagno, rasato e gettato poi nel fiume”: parla il 15enne torturato la sera di Halloween a Moncalieri - Il ragazzo di 15 anni con un disturbo cognitivo che è stato sequestrato, torturato e violentato da due coetanei a Moncalieri, in provincia di Torino ... Segnala fanpage.it

chiuso bagno violentato gettato“Violentata in un bagno dal datore di lavoro, ha chiuso la porta e mi ha aggredita”: la denuncia di una 19enne - Una 19enne, originaria della provincia di Vercelli, ha denunciato di aver subito violenza sessuale da uno dei responsabili di un'agenzia per cui ha lavorato ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Bagno Violentato Gettato