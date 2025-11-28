Chiuso in bagno rasato e gettato poi nel fiume | parla il 15enne torturato la sera di Halloween a Moncalieri
Il ragazzo di 15 anni con un disturbo cognitivo che è stato sequestrato, torturato e violentato da due coetanei a Moncalieri, in provincia di Torino, la notte di Halloween, ha spiegato agli investigatori: "Mi hanno chiuso in bagno per ore, poi mi hanno rasato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
