Chiuso in bagno rasato e gettato poi nel fiume | parla il 15enne torturato la sera di Halloween a Moncalieri

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo di 15 anni con un disturbo cognitivo che è stato sequestrato, torturato e violentato da due coetanei a Moncalieri, in provincia di Torino, la notte di Halloween, ha spiegato agli investigatori: "Mi hanno chiuso in bagno per ore, poi mi hanno rasato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

