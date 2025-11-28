Chiuso in bagno e rasato poi… L’orrore in Italia su un ragazzo di 15 anni | davvero disumano
Una storia agghiacciante che ha scioccato l’Italia, quella delle violenze subite da un ragazzo il 31 ottobre scorso da parte di alcuni suoi coetanei. Raccontata oggi dalla vittima, che ha fornito i dettagli, agghiaccianti, di quella terribile serata. “Mi hanno chiuso in bagno per ore, poi mi hanno rasato “. Racconta quello che è successo agli investigatori il ragazzo di 15 anni con un disturbo cognitivo che è stato sequestrato, torturato e violentato da due coetanei a Moncalieri, in provincia di Torino, la notte di Halloween. Sull’accaduto sta indagando la Procura dei minori di Torino: l’accusa è di sequestro di persona e violenza privata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
