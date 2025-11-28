Chiuso il ponte di Campanelle | il caso arriva in Consiglio regionale
Il “caso” del ponte di Campanelle chiuso al traffico dopo il cedimento del parapetto continua a causare malcontento nel rione, con segnalazioni pervenute in redazione e un intervento della consigliera regionale Giulia Massolino (Patto per l‘Autonomia), che dichiara di voler “chiedere conto delle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
