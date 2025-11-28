Chiusa la A26 per un trasporto eccezionale

Autostrada chiusa per un trasporto eccezionale.Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di domenica 30 novembre alle 4 di lunedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

