Chiusa la A26 per un trasporto eccezionale
Autostrada chiusa per un trasporto eccezionale.Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di domenica 30 novembre alle 4 di lunedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Scontro tra treno e camion per il trasporto auto, provinciale Virgiliana chiusa nella mattina di mercoledì 26 novembre Per consentire la rimozione del treno e degli ultimi veicoli rimasti danneggiati dall’incidente... - facebook.com Vai su Facebook
#Mobilità e #trasporti, weekend 8 e 9 novembre Sabato 8 novembre: Per i lavori sul cavalcavia di via Giulio Rocco, in zona Garbatella, #metro B/B1 resterà chiusa e sarà sostituita da bus per l'intera giornata. Sabato e domenica verranno eseguite Vai su X
Trasporto eccezionale: chiusa per una notte la A26 - Chiusi due tratti della A26 per trasporti eccezionali. Scrive novaratoday.it
A26, da oggi le chiusure notturne. I cantieri della settimana in Liguria - Tornano da stanotte le chiusure in A26 per i lavori di ristrutturazione nelle gallerie del tratto che percorre la Valle Stura, da Voltri a Rossiglione. Segnala rainews.it