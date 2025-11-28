Chiesa profanata a Ostia Falconi | Una ferita profonda per la comunità

Ostia, 28 novembre 2025 – “L’episodio di profanazione che ha colpito la chiesa di San Nicola di Bari a Ostia ( leggi qui ) rappresenta una ferita profonda alla dignità di tutta la nostra comunità. In un momento così doloroso, voglio esprimere la mia più sincera solidarietà ai fedeli, al parroco e a tutti i cittadini che si riconoscono in quel luogo di fede e di comunità”. Lo dichiara Mario Falconi presidente del X Municipio. “Ritengo doveroso condannare con fermezza un gesto così inqualificabile — prosegue Falconi – non è solo vandalismo, ma un attacco alla memoria, alla spiritualità e ai valori che da sempre uniscono le nostre famiglie e i nostri quartieri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

