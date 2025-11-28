Chiara Navarra al Miles Jazz Club | suoni vintage e latin groove

Palermotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con i live al Miles Jazz Club: sabato 29 novembre si esibirà Chiara Navarra.Ritmi sincopati si mescolano a melodie eleganti, un’intensità sonora tipica del Caribe, ma soprattutto della New York degli anni ‘70, della Fania All Stars, che incontra il jazz nella sua ricerca della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Chiara Navarra Miles Jazz