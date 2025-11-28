Chiara Navarra al Miles Jazz Club | suoni vintage e latin groove
Nuovo appuntamento con i live al Miles Jazz Club: sabato 29 novembre si esibirà Chiara Navarra.Ritmi sincopati si mescolano a melodie eleganti, un’intensità sonora tipica del Caribe, ma soprattutto della New York degli anni ‘70, della Fania All Stars, che incontra il jazz nella sua ricerca della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
SABATO 29 NOVEMBRE – LATIN GROOVE - Chiara Navarra 4et Miles Jazz Club – Via Albanese 5, Palermo Concerto ore 21:30 Cena alla carta dalle 20:00 in poi Ritmi sincopati si mescolano a melodie eleganti, un’intensità sonora tipica del Caribe, - facebook.com Vai su Facebook