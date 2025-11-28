Chiara Giuffrida | Ventola? Conviviamo da oltre due anni nonostante 18 anni di differenza

Intervistata da NotiCaMania, la giornalista Chiara Giuffrida ha parlato del suo momento e della sua storia con l'ex calciatore Ventola. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Chiara Giuffrida: “Ventola? Conviviamo da oltre due anni, nonostante 18 anni di differenza”

