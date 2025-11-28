Chiara Franchi dritti al cuore la scienza e la magia del personal branding

Mercoledì 26 novembre, Terrazza Calabritto ha ospitato la presentazione del libro della scrittrice Chiara Franchi. In un’atmosfera calda e accogliente, si è parlato di come costruire un’identità che lasci il segno. Questo è il focus del libro dal titolo “Dritti al cuore: la scienza e la magia del personal branding”. A chiacchierare insieme a Chiara Franchi, in un’intervista amichevole, è stata la conduttrice televisiva Veronica Maya. Tra le presenti che hanno accolto l’invito di Mila Gambardella de Le Mille Me Communication c’erano Cira Lombardo, Benedetta Riccio, Martina De Gregorio, Vienna Palma, Milena Scudieri, Alessandra Ciccarelli, Mariallegra Zito, Camilla Tamasco, Tania Gentile, Flora Nappi, Roberta Pacifico, Roberta Manzo, Marinella Matrone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it